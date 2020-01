Karabük Valisi Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'dan 2018 ve 2019 yıllarının karşılaştırmalı brifing aldı.

İl Emniyet Müdürü Tuğ bir süre görüşen Vali Gürel, müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıya geçerek brifing aldı.

Tuğ tarafından gerçekleştirilen ve 2018 yılı ile 2019 yıllarının karşılaştırıldığı brifingde; personel durumu, hizmet binaları ve lojman durumu, araç ve silah durumu hakkında Vali Gürel'e bilgi verildi.

"Kazalar yüzde 7 azaldı"

İl Emniyet Müdürü Tuğ, asayiş olaylarında 2018 ve 2019 yıllarını karşılaştırdığında yüzde 8'lik bir azalma meydana geldiğini söyledi.

2018 yılında meydana gelen 6 bin 387 asayiş olayının yüzde 94,4'ünün aydınlatıldığını ifade eden Tuğ, "2019 yılında meydana gelen 5 bin 892 olayın yüzde 96,1'i ekiplerimizin yoğun ve dikkatli çalışmaları neticesinde aydınlatılmıştır. 2018 yılında ilimizde 6 ölümlü, 416 yaralamalı ve 419 maddi hasarlı olmak üzere toplamda 841 trafik kazası meydana gelmiş olup bu kazalarda 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 791 vatandaşımız yaralanmıştır. 2018 yılı içerisinde ekiplerimiz tarafından 122 bin 166 araç kontrol edilmiştir. 2019 yılı içerisinde 4 ölümlü kaza meydana gelmiş olup, 384 yaralamalı ve 396 maddi hasarlı olmak üzere 784 trafik kazası meydana gelmiştir. 2019 yılı içerisinde ekiplerimizce 149 bin 767 araç kontrol edilmiştir. Ekiplerimizin yaptığı çalışmalar ve denetimler sonucunda 2019 yılında 2018 yılına göre ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kaza oranında yüzde 7'lik bir azalma olmuştur. Bölge yollarımızda ve şehir içi yollarımızda kazaların 2020 yılı içerisinde gerekli olan önlemler ve tedbirlerin tamamının arttırılarak kazaların yüzde 5-10 oranında azaltılması planlanmaktadır" dedi.

"Güven Masaları faaliyete geçti"

Güven Masalarının faaliyete geçtiğini aktaran Tuğ, şunları kaydetti:

"Vatandaşlara açılan ilk kapımız olan sorumluluk bölgemizde faaliyet gösteren Üç Nisan Şehit Nazif Topsakal Polis Merkezi Amirliği ve Beşbinevler Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi Amirliğinde mevcut olan vatandaş odaklı görev anlayışını hassasiyetle sürdürmek, özellikle kadın vatandaşlarımızın Polis Merkezi amirliklerimizde daha rahat ve huzurla hizmet almalarını sağlamak maksadı ile planlanan personel atamasında 09.10.2019 tarihi itibarıyla kadın rütbeli personel görevlendirmesi yapılmıştır. Özellikle Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi şiddetin önlenmesi adına yaptığımız bu atama vatandaşlarımızdan da ciddi manada kabul görmüştür. Ayrıca her iki Polis Merkezi Amirliğimizde 'Güven Masaları' faaliyete geçirilmiş ve talimatlar doğrultusunda bayan personel görevlendirmeleri yapılmıştır."

Tuğ, Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminalinde vatandaşların huzur ve güvenliğiyle terminalde bulundukları süre içerisinde, güvenlik ve asayişlerinin sağlanması düşüncesi ile daha önce kurulan fakat görevlendirme yapılmayan terminal polis noktasının, personel görevlendirmesi yapılarak faaliyete geçirildiğini sözlerine ekledi.

Karabük Valisi Gürel de başarılı çalışmalardan dolayı İl Emniyet Müdürlüğünü tebrik etti.

Her türlü zorluğa göğüs geren emniyet teşkilatının, yasalar çerçevesinde kamu düzeninin korunması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için gece gündüz demeden görev yaptığını vurgulayan Gürel, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışan başta İl Emniyet Müdürümüz Sırrı Tuğ olmak üzere her kademesindeki emniyet personelimize teşekkür ediyorum. İlimiz asayiş olayları bakımında huzurlu bir kent ve bu huzur ortamını sağlayan ve özverili bir şekilde çalışan emniyet mensuplarımı kutluyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.