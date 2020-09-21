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KBÜ Antepfıstığının doku kültürünü ve çoğaltımını sağlayacak

Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından antepfıstığının doku kültürü ile çoğaltımını sağlamak amacıyla yapılan “Antepfıstığı Anaç ve Çeşitlerinin Doku Kültürü Yöntemleri ile Üretilmesi ve Farklı Koşullarda Aşı Teknikleri Geliştirilerek Ticari Proseslerinin Belirlenmesi” projesine ilişkin çalışmalar başladı.


Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi ve Bademli Biyoteknoloji iş birliğinde yapılan ve TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen proje için gerekli çalışmalar başladı. Proje kapsamında 15-17 Eylül 2020 tarihlerinde Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Açar, Dr. Öğr. Üyesi Kamil Sarpkaya ve Bademli Biyoteknoloji teknik personeli Ecenur Korkmaz ile birlikte Siirt ve Gaziantep illerinden değişik Antepfıstığı türlerinde çoğaltma materyali almak üzere ağaç seçimi yapıldı ve ilk materyal alımı yapılarak proje faaliyetleri gerçekleştirildi. Üç yıl sürecek proje ile antepfıstığının doku kültürü ile çoğaltımı ve farklı aşı tekniklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

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