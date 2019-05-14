KBÜ aşçılık öğrencileri, Uluslararası Gastronomi Festivali'nde ödül aldı

Karabük Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğrencileri, İzmir'de düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali'nden ödülle döndüler.

Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencileri, Ege Profesyonel Aşçılar Derneği (EPAD) tarafından düzenlenen 3. İzmir Uluslararası Gastronomi Festivali'nde, “Yılın En İyi Üniversite Ekip Yarışması” kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya aldılar.

KBÜ Aşçılık Programı öğrencileri Uğur Çakır, Yasin Erkmen ve Sadık Ümit Gülbahar yarışmada hazırladıkları başlangıç olarak ‘avakado tartar', ana yemek için ‘kuzu pirzola' ve tatlıda ‘krem brül' ile 36 grup arasından derece elde ettiler.

Ödüllü öğrenciler en son, Antalya Gastronomi ve Eğitimciler Birliği tarafından düzenlenen 2. Gelenekten Geleceğe Yemek Yarışması'nda da Türkiye ikincisi olmuşlardı.