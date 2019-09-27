KBÜ, Avrupa'nın en büyüğü EAIE 2019'a katıldı

Bu kapsamda Karabük Üniversitesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa'nın en büyük eğitim fuarı EAIE'deki yerini aldı. Bu yıl Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen EAIE 2019'a Karabük Üniversitesi ile birlikte 90 ülkeden 240'tan fazla üniversite katılım sağlarken, fuarda ayrıca alanında uzman 450 konuşmacı yer aldı. Karabük Üniversitesini Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Çepni Önalan'ın temsil ettiği fuarda, birçok üniversite ile ön görüşme yapılarak Karabük Üniversitesini tanıtma ve ikili iş birliği yapma fırsatı yakalandı.