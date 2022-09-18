KBÜ Avrupa'nın en büyüğü EAIE 2022'de

Karabük Üniversitesi, İspanya'nın Barcelona şehrinde gerçekleştirilen Avrupa'nın en geniş çaplı uluslararası fuarına katıldı.

Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği tarafından her sene farklı bir Avrupa kentinde gerçekleştirilen ve bu yıl İspanya'nın Barselona şehrinde 32'ncisi düzenlenen ”European Association for International Education (EAIE) 2022 (EAIE Uluslararası Eğitim Konferansı ve Fuarı) etkinliğine Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve beraberindeki heyet katıldı.

Uluslararası öğrenci sayısı 11 bini aşkın ve Times Higher Education tarafından yayınlanan listeye göre son üç yıldır dünyanın en iyi ilk bin üniversitesi arasında yer alan Karabük Üniversitesi (KBÜ), uluslararası alanda iş birliklerini artırmaya devam ediyor.

Bu yıl 32'ncisi düzenlenen dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en büyük uluslararası eğitim fuarı olan ve bu konuyla ilgili birçok çalıştaya ev sahipliği yapan EAIE, yeni iş birliklerine imza atmak ve eğitim faaliyetlerini tanıtarak uluslararası tanınırlık kazanmak amacıyla Yükseköğretim Kurumlarına büyük fayda sağlıyor.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve beraberinde Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan'la birlikte KBÜ'yü tanıtmak ve ikili iş birliklerinin daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesini sağlamak için İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen EAIE 2022'ye katıldı.

Bu yıl İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından kurum ve kuruluşların katıldığı fuara yaklaşık 140 farklı ülkeden 6 bin katılımcı ağırladı. Karabük Üniversitesi ile Türkiye'den 25 üniversite fuara katılım sağladı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve beraberindeki Uluslararası İlişkiler Koordinatörü KBÜ Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan, Karabük Üniversitesinin uluslararası alanda projelerini ve başarılarını anlatmak üzere düzenlenen fuara katılarak ziyaretçileri Karabük Üniversitesi hakkında bilgilendirip onların özellikle uluslararası eğitimle ilgili merak edilen sorularını cevaplandırdılar.

Rektör Prof. Dr. Polat ”Karabük Üniversitesinin uluslararasılaşmadaki başarı oranı günden güne artıyor. Uluslararası alanda katılımcılar arasında fikir ve deneyimlerin paylaşımına olanak sağlayan EAIE 2022'ye katılmak bizim için gurur verici. Bu fuarın üniversitemizin daha geniş alanlarda tanıtılmasında önemli bir katkısı olacak. Fuar, Karabük Üniversitesi için çok verimli geçti” dedi.