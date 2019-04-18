KBÜ' de I. Ulusal Safranbolu Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi başladı

Ulusal Safranbolu Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi' başladı.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılışına KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Ağarı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Karakaya, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kongrede, girişimcilik ve sosyal bilimler alanında çalışan bilim insanları, öğrenciler ve sektör temsilcileri bir araya gelerek “Girişimcilik ve Sosyal Bilimler” ana başlığıyla bilgiler paylaşılıyor. 25 farklı üniversiteden 106 bildirinin sunulduğu kongrede girişimcilik, inovasyon, işletme bilimi, ekonomi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ile ilgili konular tartışılacak.

Kongre Komite Başkanı İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Uygun yaptığı açış konuşmasında kongre hakkında bilgiler vererek şunları söyledi: “Kongremize 25 üniversiteden 106 bildiri kabul edilmiştir ve toplamda 184 yazarımız var. Katılımcılarımızın yüzde 60'ı lisans öğrencisi, yüzde 27'si yüksek lisans öğrencisi, yüzde 2'si ise doktora öğrencisi. Geriye kalan kısmı ise akademisyenlerden oluşuyor.

İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Ağarı ise konuşmasında Karabük Üniversitesinin İşletme Fakültesi'nde yer alan Girişimcilik Bölümü ile öncü olduğunu belirterek, "Girişimcilik özveri ve öz güven isteyen bir bölümdür. Girişimciliğin belli bir noktaya yoğunlaşma isteyen ve ülkemizin ve dünyanın gelişmesinde öncü rol alacak bir alan olduğu kanaatindeyim" dedi.

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar da kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Girişimcilik Bölümü'nün Türkiye'de ilk defa Karabük Üniversitesinde kurulduğunu ifade eden Prof. Yaşar, "Karabük Üniversitesi Hizmet İhracatında Türkiye'de ilk 500 içerisinde 391'inci sırada. Ayrıca Karabük Üniversitesi mezunları en hızlı iş bulan üniversiteler arasında ilk 20'de yer alıyor. Bu yılki en güzel başarılarımızdan biri de Nisan ayının 15'ine kadar Tübitak'a akademisyenlerimiz tarafından 33 tane proje müracaatı olmasıdır. Bu hocalarımızın ne kadar gayretli olduğunun bir göstergesidir" diye konuştu.

I. Ulusal Safranbolu Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi, 20 Nisan'da sona erecek.