KBÜ DETUM ekibi ‘MEDİTAM' ve ‘REMER´de incelemelerde bulundu

Dr. Refik Polat, ikili işbirliği görüşmeleri kapsamında Medipol Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Ceran'ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında ilk olarak Medipol Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Ömer Ceran ile bir araya gelen Rektör Polat, iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği alanlarını görüştü.

Karabük Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan Deneysel Tıp Uygulama Merkezi (DETUM) yönetimi Medipol Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Merkezi (MEDİTAM) ve Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi'nde (REMER) projeler ve merkez çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarete Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Melih Sunay, Lisansüstü Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hasan Solmaz, Karabük Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Kamil Turan, Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Küçükkara, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Feyza Başak, Tıbbı Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Cesur Günay ve Veteriner Fatih Özden katıldı.

Karabük Üniversitesi bünyesinde kurulan ve ruhsat işlemleri yakın zamanda tamamlanan Karabük Üniversitesi DETUM'la ilgili Medipol Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Medipol Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Merkezi (MEDİTAM) ve Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi (REMER)´nde bir dizi incelemelerde bulunan heyet, deney ve araştırmaların yapıldığı bölümü inceledikten sonra devam etmekte olan projelerle ilgili bilgi alarak, kolaborasyon imkanlarını değerlendirdi.

Deney hayvanlarının barındırma alanları ve üretim alanları da heyet tarafından ziyaret edilerek, her iki üniversite için ortak yapılabilecek çalışmaların temelleri atıldı.