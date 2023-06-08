KBÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nden 44 öğrenci mezun oldu.

KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Saadettin Ökten Konferans Salonu'nda düzenlenen törene; KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Prof. Dr. İzzet Açar, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Özdemir, Karabük İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler, aileleri ve davetliler katıldı. KBÜ Rektör Yardımcısı Coşkun, KBÜ'nün kurulduğu günden bu yana çağdaş, nitelikli ve yüksek standartlara sahip bir üniversite olma vizyonu ile yola çıktığını belirtti. Coşkun, "Üniversitemiz bu yolda çeşitli değerlendirmeler ve kriterler çerçevesinde dünya çapında sıralamalara girerek adını gururla duyurmuştur. Üniversitemiz ülkemize hizmet etmeye gönül veren etik ve ahlaki değerlere sahip, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlattığı yolda giden binlerce gencimizi mezun etmiştir. Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi de bugün itibarıyla bu aileye yeni mezunlarını dahil etmektedir. Ülkemizde devlet ve vakıf üniversitelerinde toplam 104 Diş Hekimliği Fakültesi vardır. Türkiye'de kurulan diş hekimliği fakülteleri arasında Üniversitemiz Fakültesi, 2013 yılında 48. fakülte olarak kurulmuştur. Şu an mezuniyet törenlerini yaptığımız öğrencilerimiz 2018 yılında ilk Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerimiz olarak Karabük Üniversitesi ailemize katılmışlardır" dedi.

2020 yılında Sağlık Bakanlığı ile yapılan ortak kullanım protokolü ile öğrencilerin ve akademisyenlerin Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde aktif olarak topluma ağız ve diş sağlığı hizmeti sunduğunu ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Kıymetli mezunlarımız, hayatta sizin için yeni bir dönem başlıyor artık. Öğrencilik bitti. Yeni hayatınızda ‘Hiçbirimiz hepimiz kadar iyi olamayız' üniversitemizin sloganıdır, bu sloganımızda olduğu gibi ve ayrıca Hipokrat yemininde de ‘Meslektaşlarım kardeşlerim olacaktır' ilkesi ile ahlaki değerlerinizi hiç kaybetmediğiniz mezuniyet sonrasında da birbirinizi destekleyeceğiniz ve ülkemize hayırlı hizmetlerde bulunacağınız başarılı bir meslek yaşamı diliyorum."

KBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Özdemir de KBÜ'nün ilklerin üniversitesi olduğunu kaydetti. Özdemir, "İlk kez Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerimizi mezun ediyoruz. Ben de aynı heyecanı ve aynı gururu yaşıyorum. Bugün Fakültemizden 44 diş hekimi arkadaşımızı mezun ediyoruz. Bu üç arkadaşımız uluslararası öğrencimiz ve 41 Türk öğrencimiz olmak üzere 44 öğrencimizi sağlık ortamına katmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çebi de çok gururlu, onurlu ve heyecanlı olduğunu belirtti. Çebi, "Nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştiren bir fakültenin bir üniversitenin bir mensubu olarak Diş Hekimliği Fakültemizin ilk mezunlarının yemin ederek mesleğe adım atma törenine katılmanın mutluluğunu içtenlikle yaşıyorum" dedi.

Diş Hekimliği Fakültesinde Nur Sena Kayrak birinci, Bilge Akdana ikinci, Bengisu Müge Çolak üçüncü oldu. Diş hekimliği Fakültesi birincisi Nur Sena Kayrak, Fakülte kütüğüne pirinç plakadaki ismini çaktı. Öğrenciler konuşmaların ardından Hipokrat yeminini ederek, diş hekimliğine ilk adımlarını attılar.