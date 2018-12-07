KBÜ Diş Hekimliği Fakültesinin ilk öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

Sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen törene KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Ahmet Ustaoğlu, KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Erkan Doğan, öğretim üyeleri ile çok sayıda diş hekimliği fakültesi öğrencisi ve aileleri katıldı.

Tören öncesi konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül, ne görev verilirse verilsin hakkı ile yerine getirmeye çalışan, dürüst, bayrağın, vatanın ne olduğunu bilen bir nesil yetiştirme amacı içerisinde olduklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımızın gönül coğrafyası dediği 80'e yakında ülkedeki öğrencileri burada barındırıyoruz. Bunların içerisinde diş hekimliği fakültesinde olan arkadaşlarımızda var” dedi.

“Planlamamızı ve stratejimizi önümüzdeki sene için ayarlamıştık”

Diş hekimliği konusunda geri olduklarını ifade eden Prof. Dr. Kürtül, "Biz aslında önümüzdeki yıl öğrenci almak istiyorduk. Ama YÖK bize öğrenci alacaksınız dedi. Karabük Üniversitesi bu yükü taşıyacak durumda dedi ve gönderdi. Bütün planlamamızı ve stratejimizi gelecek sene için ayarlamıştık. Arkadaşlarımızla ummalı bir çalışmayla devam ediyoruz. Bir yandan öğrencilere mevcut bilgi birikimini onlara aktararak en modern bilgi birikimi ile donatıp mezun etmek istiyoruz” diye konuştu.

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Ahmet Ustaoğlu, diş hekimliği fakültesinin ilk önlük giyme töreninin kendisini heyecanlandırdığını ve mutlu ettiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Karabük'ten öğrenci olarak gittiğimiz üniversitelerin diş hekimliği bölümünün Karabük'te öğrenci alıp eğitim yapmaya başlaması çevremiz ve bölgemiz için tarihi bir andır.”

Konuşmaların ardından öğrenciler önlüklerini giydi. Tören hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle sona erdi.