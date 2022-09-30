KBÜ Dünya Kupası Şampiyonu Suriye oldu

KBÜ Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun (BESYO) Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumunda bu sene dördüncüsünü düzenlediği 'KBÜ Dünya Kupası Turnuvası' sona erdi. Toplamda 21 ülkenin katıldığı turnuvada 20 müsabaka oynandı. Öğrenciler arasında kültürel kaynaşmayı sağlamak ve öğrencilerin yeteneklerini sergilemesine olanak sağlamak amacıyla düzenlenen turnuva her sene olduğu gibi bu sene de izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Suriye ve Senegal takımlarının mücadele ettiği dünya kupası final maçını KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Prof. Dr. İzzet Açar ve akademisyenler takip etti.

Zorlu final maçında Suriye, Senegal'i ilk yarıda bulduğu golle 1-0 yenerek şampiyon oldu.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat” Oynanan maçlar her sene olduğu gibi bu sene de çok heyecan verici geçti. Kazanan takım olan Suriye'yi ve turnuva başından beri yarışan bütün takımları tebrik ediyorum” dedi.

Şampiyon Suriye takımına final kupasını Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat takdim etti.