KBÜ “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer aldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde bulunan Stanford Üniversitesi bilim insanlarından oluşan araştırma ekibi tarafından, 22 anabilim dalı ile 176 alt bilim dalında; dünyadaki bilim insanları arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren 190 bin bilim insanının yer aldığı liste Elsevier veri tabanı yayımlandı. Türkiye'deki üniversitelerden bin 150 bilim insanın bulunduğu listede, Karabük Üniversitesi'nden 7 akademisyen yer aldı. Liste; bilimsel, teknik ve tıbbi içerik konusunda uzmanlaşmış Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlandı.

Makale sayısı, h - indeksi, çok yazarlı yayınların hm - indeksi, atıf / makale oranı gibi bilimsel göstergeler ışığında yapılan hesaplamaların ardından, her bilim insanının çalışma alanı için “Yıllık Etki” ve “Kariyer Boyu Etki” şeklinde iki tür sıralama listesi oluşturuldu.

Elsevier Kariyer Boyu etki kategorisinde Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selhan Karagöz

Ve Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nizamettin Kahraman yer alırken, Elsevier 2020 yılı “En etkili Bilim İnsanları” listesinde ise Fen Fakültesi Prof. Dr. Selhan Karagöz, Teknoloji Fakültesi Prof. Dr. Nizamettin Kahraman, Teknoloji Fakültesi Prof. Dr. İlhan Ceylan , Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Samet Uslu, Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Kubilay Tekin, Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Okan Ünal ve Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Muhammet Emre Turan yer aldı.