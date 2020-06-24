İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KBÜ, dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan genç üniversiteler dünya sıralamasında 251-300 bandında yer aldı.


Türkiye'den 23 üniversitenin girdiği sıralamada Karabük Üniversitesi, Türk üniversiteleri arasında 8. sırada yer aldı. Dünya genelinde 50 yaşın altındaki üniversiteleri eğitim kalitesi, bilimsel araştırmaları, bibliyografik atıfları, uluslararası görünürlüğü ve endüstriyel gelirlerine göre ele alan THE, en iyi Genç Üniversiteler Sıralaması'nı resmi internet sitesinden açıkladı. KBÜ, yükselen genç üniversitelerin performanslarını dikkate almayı hedefleyen THE Genç Üniversiteler Sıralamasında 251-300 bandında yer aldı. KBÜ ayrıca sıralamaya girebilen ülkedeki üniversiteler arasında 8. sırada yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.