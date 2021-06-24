KBÜ, dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında yer aldı

Türkiye'den 31 üniversitenin girdiği sıralamada Karabük Üniversitesi, devlet üniversiteleri arasında ise 1. sırada yer aldı.

Dünya genelinde 50 yaşın altındaki üniversiteleri eğitim kalitesi, bilimsel araştırmaları, bibliyografik atıfları, uluslararası görünürlüğü ve endüstriyel gelirlerine göre ele alan Times Higher Education (THE), en iyi Genç Üniversiteler Sıralamasını resmi internet sitesinden açıkladı. Karabük Üniversitesi, yükselen genç üniversitelerin performanslarını dikkate almayı hedefleyen THE Genç Üniversiteler sıralamasında 251-300 bandında yer alarak büyük bir başarıya daha imza attı. Karabük Üniversitesi ayrıca sıralamaya girebilen Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ise birinci sırada yer aldı.

En iyi genç üniversiteler sıralamasında; Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi birinci, Paris Sciences et Lettres ikinci, Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı.