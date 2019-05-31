KBÜ, dünyanın en prestijli eğitim fuarında

Karabük Üniversitesi (KBÜ), dünyanın en prestijli eğitim organizasyonlarından biri olan NAFSA Eğitim Konferansı ve Fuarı'nda yer aldı. Fuara Türkiye'den toplamda 18 üniversite katıldı.

Uluslararası Eğitimciler Birliği'nin (NAFSA) her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlediği ve bu yıl 71'incisi Washington'da gerçekleştirilen fuara Türkiye'den 18 üniversite katıldı. Karabük Üniversitesi ise 3. kez fuardaki yerini aldı.

KBÜ'den Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan ile Arş. Gör. M. Esad Kuloğlu'nun yer aldığı fuarda 105 ülkeden 2 binden fazla üniversite ve kurum temsil edilirken, fuara eğitim dünyasından toplamda 20 bin kişi katıldı.

Forum USA'ya açıklamalarda bulunan KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan, “Karabük Üniversitesi olarak NAFSA'ya 3. katılışımız. Türkiye olarak 18 üniversiteyle ülkemizi temsil ediyoruz. Yeni anlaşmalar yapmak ve var olan üniversitelerle anlaşmalarımızı geliştirmek için görüşmeler sürdürüyoruz” diye konuştu.

Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Önalan, Karabük Üniversitesi olarak en çok yabancı öğrenciyi barındıran okullar arasında yer aldıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Devlet üniversitesi olarak 6 bin 500'den fazla yabancı uyruklu öğrencimiz bulunmaktadır. Karabük lokasyon olarak bu kadar fazla öğrenci barındırdığı sayı insanlara ilginç geliyor fakat yabancı öğrenci bizim en önemli stratejimizdir.”