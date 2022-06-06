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KBÜ endüstriyel tasarım öğrencisine ödül

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım bölümü son sınıf öğrencisi Yılmaz Salman ‘XONE Design Competition’ yarışmasında bronz ödül kazandı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım bölümü son sınıf öğrencisi Yılmaz Salman ‘XONE Design Competition' yarışmasında bronz ödül kazandı.


Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım bölümü son sınıf öğrencisi Yılmaz Salman, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği ‘XONE Design Competition' yarışmasına katıldı. Türkiye'de seramik, cam ve çimento sektörünün tasarım gücünü geliştirmek, ihracatını artırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya ‘Karaf' adlı proje ile cam ev eşyası kategorisinde yarışmaya katılan Salman, bronz ödül almaya hak kazandı.

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