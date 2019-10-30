KBÜ ile Özbekistan Fergana Devlet Üniversitesi arasında iş birliği

Fergana Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ravshan H. Maksudov ve KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar tarafından imzalanan protokolle Mevlana Değişim Programı başta olmak üzere; akademik personel değişimi, ortak araştırma projeleri, ortak çalıştay ve konferans düzenleme, öğrenci değişimi, eğitim programlarına ortak katılım yönünde kararlar alındı.

Rektör Prof. Dr. Maksudov, "İki ülke olarak dilimiz, dinimiz ve tarihimiz bir. Cumhurbaşkanları iki devlet, iki halk arasındaki anlaşmaları, gelişmeleri ve görüşmeleri yeni bir sayfaya götürdüler. Karabük Üniversitesi çok genç olmasına rağmen kısa müddette yaptığı işler bizi çok ilgilendirdi bu vesileyle bugün buradayız. Burada aldığımız, gördüğümüz bilgilerle, protokoldeki yer alan anlaşmaları döndüğümüzde Fergane Üniversitesinde değerlendirip çalışmaları devam ettireceğiz" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ravshan H. Maksudov protokol töreninden ardından KBÜ Kamil Güleç Kütüphanesi ve Demir Çelik Enstitüsü'nü ziyaret ederek bilgi aldı.