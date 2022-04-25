KBÜ ile Pannonia Üniversitesi arasında ‘Erasmus Blended Programs' anlaşması

Dr. Refik Polat akademik iş birliği çerçevesinde Pannonia Üniversitesine ziyarette bulundu.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat Pannonia Üniversitesine gerçekleştirdiği ziyarette Pannonia Üniversitesi Rektörü Dr. Andras Gelencser'le akademik iş birlikleri konuları üzerinde durdu.

İki üniversite arasında ‘Erasmus Blended Programs' için anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşma çerçevesinde Master ve PhD öğrencileri değişime hemen başlayabilecek, akademik personel hareketliliği başlayacak, ortak proje ve makale konusunda da destekler verilebilecek. Yapılan toplantıda KBÜ Rektörü Polat'a KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Önalan eşlik ederken Pannonia Üniversitesi Rektörü Gelencser'e Pannonia Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Ferenc Vonderviszt eşlik etti.

Rektörlerin karşılıklı hediye takdimi ile toplantı son buldu. Toplantı sonrasında Pannonia Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Dr. Sandor Nemeth eşliğinde fakülte gezilerek, bilgi alışverişinde bulunuldu.