KBÜ ile Zarqa Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü

Dr. Nidal Al-Ramahi ve beraberindeki heyet Karabük Üniversitesine akademik iş birliği amacıyla ziyaret gerçekleştirdi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Ürdün'den gelen heyeti Rektörlük makamında ağırladı. Görüşmelerin ardından iki üniversite arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Ziyarette Zarqa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nidal Al-Ramahi, Zarqa Eğitim ve Yatırım Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mahmoud Abu Shaira, Zarqa Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anas Al-Khalayleh ve Dr. Mohammad Thalji yer aldı.

Prof. Dr. Refik Polat, Zarqa Üniversitesini KBÜ'de ağırlamaktan mutlu olduğunu dile getirerek üniversite ve uluslararası başarıları hakkında heyete bilgiler aktardı. Rektör Polat Ürdün uyruklu öğrencilerden de memnun olduklarını ifade ederek 500 civarında Ürdünlü öğrencinin KBÜ'de eğitim aldığını belirtti.

Dr. Nidal Al-Ramahi de Zarqa Üniversitesi hakkında bilgiler vererek iki üniversite arasında yapılan akademik iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektörler Prof. Dr. Refik Polat ve Prof. Dr. Nidal Al-Ramahi iki üniversite arasında öğrenci, personel ve araştırmacı değişim programları gerçekleştirme, akademik iş birliği, kültürel ve sportif faaliyetler konusunda ortak etkinlikler düzenleme konularını içeren protokole imza attılar. Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ve hep birlikte çekilen fotoğraf ile sona erdi.