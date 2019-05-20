KBÜ mezunu Moritanya'da trafik kazasında hayatını kaybetti

Karabük Üniversitesi mezunu Furkan Akyol, Maarif Vakfı Moritanya Direktörlüğü'nde yürüttüğü görev sırasında geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu, aynı zamanda KBÜ TÖMER'de öğretim görevlisi olarak çalışmış olan Furkan Akyol, Moritanya'daki yeni işi Maarif Vakfı Direktörlüğü'nde yürüttüğü görev sırasında trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. 2018 yılında KBÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Furkan Akyol, Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)'de 1 yıl kadar öğretim görevlisi olarak çalışmıştı. Mart ayında KBÜ'deki görevinden ayrılarak Maarif Vakfı Moritanya Direktörlüğü'nde çalışmaya başlayan Akyol, görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

Rektör Polat'tan taziye mesajı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, bir taziye mesajı yayımladı. Rektör Prof. Dr. Refik Polat mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Üniversitemiz TÖMER eski öğretim görevlisi aynı zamanda da mezun öğrencimiz olan Furkan Akyol'un, Maarif Vakfı Moritanya Direktörlüğü'nde yürüttüğü görev sırasında elim bir trafik kazası geçirerek vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrendim.

Merhum Furkan kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun.”

Maarif Vakfı'nın ilk eğitim şehidi

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorumda “Furkan kardeşimiz bizim ilk eğitim şehidimizdir. İsmini ve hatıratını okullarımızda yaşatacağız inşallah. Kardeşimize rahmet, Ailesine ve maarif camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.