KBÜ öğrencilerinden engelleri kaldıran projeler

Engellilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan projelere imza atan öğrenciler işitme engelliler için “Duyaryazar”, görme engelliler için “Rehber Göz” ve bedensel engelliler için de “Sağlık Bulutu”nu tasarladı. Karabük Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü öğrencileri, sağlık alanında hazırladıkları çeşitli projeler için KBÜ Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla patent başvurusunda bulundu. Projeler arasında özellikle engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalar dikkat çekiyor.

Tıp Mühendisliği Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinden Özge Yıldırım, Aslı Küçükekiz ve Seda Büşra Bakır “İşitme Engelliler İçin Sesi Metne Çeviren Gözlük Prototipi: Duyaryazar” isimli proje geliştirdiler. Gözlük şeklinde olan Duyaryazar, karşı tarafın seslerini bir mikrofon eşliğinde algılıyor ve bu sesleri gözlüğün camına metin olarak yansıtıyor. Öğrenciler kolay temin edilebilen bir tasarım olan projenin ekonomik anlamda herkesin sahip olabileceği bir ürün olarak ortaya çıkacağını belirttiler. Karabük Üniversitesi öğrencileri projeye başlamalarındaki amaçlarının işitme engelli bireylerin hayatlarındaki dezavantajları ortadan kaldırarak, toplum içinde daha rahat bir şekilde yaşamalarını kolaylaştırmak ve iletişim güçlerini kuvvetlendirmek olduğunu ifade ettiler.

İşitme engelli bireyler için tasarlanan “Duyaryazar” isimli projenin mobil uygulaması da olacak. Böylece mobil uygulama ile kişiyi telefonla biri aradığında, arayanın kim olduğu mikrofon ile algılanarak, gözlüğün cam ekranına metin olarak düşecek.

Görme engelliler için bastonsuz yaşam “Rehber Göz”

Karabük Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinin projesi ise görme engellilerin hayatına dokunuyor. Rehber Göz, kamera modülü ile mesafe sensörünü içinde barındırarak, görme engelli bireylerin, cisimleri ve objeleri tanımalarını sağlayacak bir tasarım olacak. Görme engelli birey, mesafe sensörü ve kamera modülü ile önüne çıkan nesnelerin tanımını yapabilecek bir duruma gelecek. Bu sayede yolda, otobüste ve hayatın daha birçok alanında engellere karşı daha temkinli olabilecek.

Projeyi tasarlayan ve gerçekleştiren Nadi Doğan, Recep Tayyip Çitil ve Bahadır Bektaş Doğmuş isimli öğrenciler görme engelli bireylerin, bastona bağımlı yaşamalarının önüne geçmek istediklerini belirterek “Bastonun insanı diğer insanlardan ayırdığını ve farklılaştırdığını fark ettik. Bu yüzden bu yola çıktık. Rehber Göz isimli proje, giyilebilir bir tasarım olmasıyla engelli bireylerin bu cihazı istedikleri her giysisine takabilmelerini sağlayarak bir kolaylık sunuyor. Bu açıdan projelerinin yapay zekaya da açık bir alternatif olurken daha ileri ki aşamada projeyi yapay zeka çerçevesinde ele alacağız” ifadelerini kullandılar.

Öğrenciler ilk hedeflerinin, görme engelliler için yollara ve yürüme parkurlarına inşa edilen sarı taşları tanımlamak olduğunu dile getirerek, şu anda yazılım aşamasında olduklarını ve projeyi daha ileriye götürmeyi hedeflediklerini söylediler.

Hasta takibi için “Sağlık Bulutu”

Karabük Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinden Mehmet Can Çapkan ve Adil Aytan ise akıllı sağlık prototipi ile eş zamanlı hasta takibi yapabilmek için “Sağlık Bulutu”nu tasarladı. Projenin amacı, insanların ve özellikle engelli bireylerin sağlık durumlarını, kendilerinin takip etmesi olduğu ifade edildi. Bu sistem rutin sağlık kontrolleri, hastanın rahatsızlığına yönelik gündelik hayatta hangi yiyeceklerden kaçınması gerektiğini ve uzak durması gereken halleri söyleyen bir kılavuz şeklinde olacak. Özellikle bedensel engelli vatandaşların hastaneye gitmeden doktor kontrollerinin yapılacağı sistem, bu bireyler için daha rahat bir yaşamı beraberinde getirmiş olacak. Bel hizasında ve kemer şeklinde tasarlanan prototip, hem rahat kullanışlı olması hem de taşınabilir olması bakımından kişilere kolaylık sağlayacak bir durumu ortaya çıkarıyor. Ayrıca mobil uygulama ile eş zamanlı bir takibin yapılmasını sağlayacak projenin, Android sürümü yapılmış bulunuyor.