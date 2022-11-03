KBÜ Rektörü Polat Başkanlar Forumuna katıldı

Dr. Refik Polat, Malezya Teknik Üniversitesine (UTM) gerçekleştirilen akademik iş birliği ziyaretinde "12. UTM Üniversite Başkanları Forumu 2022 (UTM-UPF 2022): Uluslararası Yükseköğrenimde Fikir ve Uygulamaları Yeniden Şekillendirmek: Dünya ve İnsanlık İçin Sürdürülebilir Kalkınmaya Doğru" forumuna konuşmacı olarak katıldı.

UTM Kuala Lumpur Kampüsü'nde düzenlenen formun moderatörlüğünü UTM Rektör Yardımcısı Prof. Hishamuddin Mohd Ali yaparken, KBÜ Rektörü Polat, "Uluslararası Ortaklıklar ve Yükseköğretimde İş birliği yoluyla Sinerjiler Oluşturma" ile "Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Kullanılması Örnek Olay: Karabük Üniversitesi-Malezya" sunumları gerçekleştirdi.

Rektör Polat, üniversite rektörlerine KBÜ hakkında bilgiler vererek, Türkiye'de ve uluslararası arenadaki KBÜ'nün başarıları, güçlü yönleri, akademik iş birlikleri, öğrenci profili, programlar ve yapılan uluslararası çalışmalardan bahsetti.