KBÜ Rektörü Polat'tan 3 Nisan mesajı

Dr. Refik Polat, Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) Temellerinin Atılması ve Karabük'ün Kuruluşunun 83. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Polat, mesajında, Türkiye'deki sanayi hareketinin öncüsü Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın ve Karabük'ün kuruluşunun 83. yıl dönümünün mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

3 Nisan 1937'de Demir Çelik Fabrikaları'nın temelinin atılmasıyla şehir olma süreci başlayan Karabük'ün, ülkede şehirleşme ve sanayileşmenin birlikte kurulduğu bir Cumhuriyet kenti olduğunu aktaran Polat, şunları kaydetti:

"'Fabrikalar kuran fabrika' unvanı ile tarihe adını yazdıran Karabük Demir Çelik Fabrikaları; ülkemizin, şehrimizin ve üniversitemizin gelişmesi ve büyümesinde önemli katkılar sağlamıştır. Üniversite-sanayi iş birliği konusunda Türkiye'deki en iyi örneklerden olan Karabük Üniversitesi ile KARDEMİR, bu iş birliğini yapılan ortak projelerle daha da güçlendirmektedir. Bu iş birliğinin en güzel neticesi olan Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile akademisyenlerimiz önemli bilimsel çalışmalar ve deneyler yapmaktadır. Dünyanın ve ülkemizin zor zamanlardan geçtiği bugünlerin en kısa sürede son bulması temennisi ile Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın kurulmasında ve şehrimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm değerli büyüklerimizi saygıyla anıyor, Karabük'ümüzün 83. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."