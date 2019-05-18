KBÜ Resim Bölümü öğrencilerinin deneysel çalışmaları sergilendi

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin hazırladığı çalışmalardan oluşan “Deneysel Atölye 2 Sergisi” Fakültenin sergi salonunda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Resim Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Pınar Atlı Danapınar'ın “Deneysel Atölye 2” dersi kapsamında bölüm öğrencileri gruplara ayrılarak enselasyon yöntemi, video art, performans ve yeryüzü sanatı gibi farklı türde çalışmalar ortaya çıkardı. Serginin açılışını gerçekleştiren Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, “Fakültemizin misyonuyla uygun olarak bu dönemde faaliyetler yoğunlaşıyor. Bu durumdan mutluluk ve gurur duyuyorum” dedi.