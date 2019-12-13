İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KBÜ Resim Bölümünden Türk Halk Müziği konseri

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Resim Bölümü öğrencileri, "Renkahenk" adlı Türk Halk Müziği konseriyle tuvaldeki yetenekleri kadar sahne performansıyla da tam not aldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Resim Bölümü öğrencileri, "Renkahenk" adlı Türk Halk Müziği konseriyle tuvaldeki yetenekleri kadar sahne performansıyla da tam not aldı.


KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda Türk Halk Müziği konseri verdi. Orkestra şefliğini Öğretim Görevlisi Can Doğan'ın yaptığı “Renkahenk” adlı konserde 20'ye yakın eser Resim Bölümü öğrencileri tarafından seslendirildi. Müzik ve Resim bölümlerinden akademisyenler de bazı eserlerde sahne alarak geceye katkı sağladı.


17 kişilik koro ve 12 kişiden oluşan orkestra Anadolu'nun dört bir yanından dillerden düşmeyen türküleri icra ederken geceye katılanlar da zaman zaman alkış tutarak ve türküleri seslendirerek geceye eşlik etti.


Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat konserin sonunda solist, koro üyeleri ve orkestra ekibine teşekkür ederek plaket taktim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.