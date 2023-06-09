KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinden 269 öğrenci mezun oldu

KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda yapılan törene; KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Metehan Yana, Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nevin Onan, Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Reyhan Aydın Doğan, Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Özyürek, akademisyenler, öğrenciler, aileleri ve davetliler katıldı.

KBÜ Rektör Yardımcısı Yaşar, Karabük Üniversitesinin sadece Türkiye'nin değil dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere ev sahipliği yaparak küresel bir eğitim kurumu haline geldiğini belirtti. Yaşar, "Üniversitemiz 97 farklı ülkeden öğrenci ağırlayarak kültürel çeşitliliğin, anlayışın ve iş birliğinin bir simgesi olmuştur. Üniversitemizdeki bu çeşitlilik sizlere zengin bir öğrenme deneyimi sunarak küresel bakış açınızı değiştirmenizi ve küresel arkadaşlıklar edinmenizi sağlamıştır" dedi.

KBÜ'nün ulusal ve uluslararası alanda büyük bir ün kazandığını belirten Yaşar, "Üniversitemizin öğrencileri ve öğretim üyeleri, disiplinler arası çalışmalara öncülük ederek bilimsel araştırmalar ve yenilikçi projeleri destekleyerek dünya genelinde tanınan bir marka haline gelmiştir. Bu sayede Karabük Üniversitesi dünyada ilk bine giren üniversiteler arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Yana da eğitiminin her metodunu denediklerini belirtti. Hibrit eğitim, yüz yüze eğitim , uzaktan eğitim, hatta birçok ailenin evlerine misafir olduklarını vurgulayan Yana, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda akademik kaliteyi arttırmak için elinden gelen bütün emeği veren tüm akademisyenlerimize bir alkış rica ediyorum. Sağlıkta eğitim sadece fakülte döneminde veyahut da lisans döneminde devam etmiyor. Uygulamalı bilimlerde mesleki eğitim, meslek kariyerinizde ve meslek hayatınızda sürekli devam edecek. Buradan yeni mezun arkadaşlara şunu söylemek istiyorum, lütfen öğrenmekten vazgeçmeyin. Kaliteli sağlık hizmeti için çok daha fazla ileriye gitmemiz gerektiğini düşünüyorum."

Tören, KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ebelik Bölümü ile Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin sahnede bölüm başkanlarının refakatinde meslek yeminlerini etmeleriyle son buldu.