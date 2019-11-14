KBÜ, senato toplantısını Tokat'ta yaptı

Dr. Refik Polat ve Karabük Üniversitesi senatosu üyeleri, Amasya Üniversitesini ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini ziyaret etti.

Karabük Üniversitesi Senatosu, kurumlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması maksadıyla senato toplantısını Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde gerçekleştirdi. Senato toplantısından önce Amasya Üniversitesine de uğrayan Rektör Polat ve senato üyeleri, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Elmacı, Rektör Polat ve Karabük Üniversitesi senato üyelerine teşekkür etti. Amasya Üniversitesi ziyaretinin ardından Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı eşliğinde Amasya'nın tarihi ve kültürel zenginlikleri ile anılan turistik yerlerine de uğrayan KBÜ heyeti, kısa süreli gezinin ardından Tokat'a geçti.

Senato toplantısını gerçekleştirmek üzere Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine geçen Rektör Polat ve senato üyeleri ilk olarak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin eşliğinde, Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüsünü gezerek bilgiler aldı.

KBÜ heyeti, kampüs gezisinin ardından senato toplantısını gerçekleştirmek üzere Rektörlükte bulunan toplantı odasına geçti. Burada yaptığı takdim konuşmasında Dr. Refik Polat ve KBÜ senato üyelerini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Şahin, senato toplantısının faydalı ve güzel çalışmalara vesile olması temennisinde bulundu.

Rektör Polat ta, ev sahipliğinden dolayı TOGÜ Rektörü Şahin'e teşekkür etti.