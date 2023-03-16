KBÜ Senatosu KARDEMİR'de toplandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) senato toplantısı, Karabük Üniversitesi Senato üyelerinin katılımıyla Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda A.Ş (KARDEMİR) gerçekleşti.

KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya; KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın başkanlığında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Prof. Dr. İzzet Açar ile KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm ve KBÜ senato üyeleri katıldı. Toplantının ardından KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, Rektör Prof. Dr. Refik Polat ve senato üyelerine KARDEMİR hakkında bilgi verdi. Bilgilendirme ve tanıtım filmlerinin izlenmesinin ardından ise KARDEMİR teknik gezisi düzenlendi.

Rektör Polat, üniversite-şehir kaynaşması adına bu ve benzeri faaliyetlere devam edeceklerini belirterek, ev sahipliği yapan KARDEMİR'e ve yöneticilerine teşekkür etti.