KBÜ “Times Higher Education 2023 Etki Sıralamasında” en iyiler arasında

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Times Higher Education (THE) 2023 Etki Sıralaması (Impact Ranking) listesine 2 alanda dünya çapında ilk 300'e girerken, iki alanda ilk 600 arasında yer aldı.

Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), 2023 Etki Sıralaması (Impact Ranking) sıralamasını açıkladı. Birleşmiş Milletler'in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (United Nations Sustainable Development Goals) temel alan sıralamaya göre Karabük Üniversitesi (KBÜ), ekonomik, ekolojik, sağlık ve eğitim alanlarında topluma sunduğu katkılarla Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk 20 içinde yer aldı.

Times Higher Education 2023 Dünya Üniversite sıralaması, 112 ülke ve bölgede bin 591 üniversiteyi içeriyor. Karabük Üniversitesi, Dünya Etki Sıralamasına göre “Ekonomik ve Temiz Enerji” kategorisinde 101-200, “İklim Eylemi” kategorisinde ise 201-300, “Kaliteli Eğitim” kategorisinde 301-400, “Sağlık ve Esenlik” kategorisinde 401-600 bandında yer alarak başarıya imza attı.

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne göre değerlendiren tek küresel performans olarak veri sunuyor. Bu kapsamda 112 ülkeden bin 591 üniversiteyi içeren Times Higher Education (THE) Yükseköğretim Etki Sıralaması 17 başlıkta ele alındı. Buna göre Türkiye'deki üniversiteler arasında Karabük Üniversitesi, “Ekonomik ve Temiz Enerji” kategorisinde 5., “İklim Eylemi” kategorisinde 6. sırada yer alırken, “Kaliteli Eğitim” ile “Sağlık ve Esenlik” kategorilerinde ilk 20'ye girdi.

Türkiye'den 80 üniversitenin yer aldığı sıralamada Karabük Üniversitesi Türkiye'deki üniversiteler arasında 24'üncü sırada yer aldı. Değerlendirmeye göre Karabük Üniversitesi genel sıralamada 601-800 bandında yer aldı. Diğer yandan öğrencilerin cinsiyetine göre Karabük Üniversitesinin toplam öğrenci sayısı 47 bin 263'ken, personel başına düşen öğrenci sayısı 41.8, uluslararası öğrenci oranı ise yüzde 22 olarak belirlendi.