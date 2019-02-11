KBÜ Türkiye'de üçüncü TOEIC ‘Güvenli Test Merkezi' oldu

Karabük Üniversitesi ETSGLOBAL Türkiye Distribütörü Global Testing ile yenilenen protokol kapsamında Türkiye'de 3'üncü TOEIC Güvenli Test Merkezi oldu.

Karabük Üniversitesi, ETSGLOBAL Türkiye Distribütörü Global Testing ile yenilenen protokol sonucunda halka açık bir şekilde yılda 24 adet sınavın yapılacağı “Güvenli Test Merkezi” olarak belirlendi. Bu protokol ile birlikte üniversitelerin İngilizce programlarına kabul edilmek isteyenler, mezuniyet sonrası global ölçekli kuruluşlarda iş imkanı bulmak isteyenler ve bu süreçlerde, öne çıkarak doğrulanabilir puanın gerekli olduğu üst düzey kurumlara kabul edilmek isteyenler için dünyada en çok kabul gören sınavlardan biri olan TOEIC LR İngilizce yeterlilik belgesini sağlamak artık Karabük'te mümkün olacak. TOEIC sertifikaları Karabük Üniversitesi de dahil ulusal ve uluslararası pek çok üniversite tarafından hazırlık atlama kriteri olarak kabul ediliyor.