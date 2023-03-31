KBÜ Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği Yarışmasında birinci oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ulusal enerji politikaları çerçevesinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği (ÜNVER) Yarışması düzenlendi.

Yarışmada, toplam tasarruf miktarı, toplam tasarruf oranı, ekonomiklik, enerji yönetimi uygulamaları, yaygınlaşma özelliği, özgünlük, yenilikçilik ve öncülük özelliği gibi kriterler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED) tarafından oluşturulan jüri tarafından değerlendirildi.

Değerlendirmeler neticesinde Karabük Üniversitesi, iç ve dış aydınlatma led dönüşümü, binalarda termostatik vana uygulaması, binalardaki mekanik tesisatlarda vana ceketi uygulaması, 1 mw kurulu gücünde çatı ges uygulaması , rektörlük ve idari birimler binasında merkezi ısıtmadan bağımsız bir ısıtma binası kurulması, kabev projesi bünyesinde yapılan yalıtım, led dönüşümü, pv, pompa değişimi vb. uygulamalar ile birinci oldu.

Yarışmanın neticesinde Gazi Üniversitesi ikinci, Bartın Üniversitesi ise üçüncü olmaya hak kazandı.