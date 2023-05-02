KBÜ “Uzmanlaşan Üniversite” olarak seçildi

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'a Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından “Uzmanlaşan Üniversite” belgesi takdim edildi. Üniversitelerde belirli bilim alanındaki uzmanlıklarıyla öne çıkan bölüm ve programların, yükseköğretim ekosistemi vasıtasıyla desteklenmesi; ulusal ölçekte nitelikli beşeri kaynağın geliştirilmesi ve uluslararası ölçekte nitelikli bilimsel çıktıların artırılması amacıyla düzenlenen Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

“Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi” kapsamında, öncelikli bilim ve Ar-Ge alanlarını belirlemek için YÖK Başkanlığı tarafından 11'inci Kalkınma Planı'nda yer alan öncelikli sektör, alan ve alt alanlar, üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizi raporu, öncelikli ve kilit teknolojilerde teknoloji yol haritaları, TÜBİTAK Ar-Ge ve yenilik konuları gibi çeşitli rapor ve politika dokümanları incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Yükseköğretim Kurulu tarafından 15 bilim alanında 25 devlet ve vakıf üniversitesinin ilgili bölüm/programlarına öncelikli alan misyonu verilmesi kararlaştırıldı.

“Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi” toplantısında yapılan konuşmaların ardından Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'a Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından temiz, erişilebilir ve güvenli enerji alanında “Uzmanlaşan Üniversite” kategorisinde belge takdim edildi.

Bu kapsamda üniversitelerde, enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli ve etkin kullanılması, israfın önlenmesi ve yenilenebilir enerji kullanımının sağlanması ile enerji maliyetinin bütçe üzerindeki yükünün hafifletilmesi, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, çevrenin korunması, üniversitelerin sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs dönüşümü sürecinde gerekli finansman araçlarına erişimi konusunda desteklenmesi yönünde çalışmalar yapılması hedefleniyor.