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KBÜ ve BEÜ ortaklığında çok sesli konser

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Müzik Bölümü Korosu ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Korosu birlikte konser verdi.


Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Müzik Bölümü Korosu, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Devlet Konservatuvarı Korosu'nu misafir etti. İki üniversitenin korosu KBÜ Prof. Dr. Saadettin Ökten Konferans Salonu'nda ortaklaşa “Çok sesli Koro Konseri” verdi.


Toplamda 15 eser seslendiren iki koro “Divane Aşık”, “Veda”, “Goodbye Love” ve “Geçti Dost Kervanı” gibi parçaları söyledi. Çok sesli koronun ilk bölümünde BEÜ Devlet Konservatuvarı; Dr. Öğretim Üyesi Melike Bolat Başoglu'nun şefliğinde repertuvarındaki eserleri seslendirdi.


Ardından KBÜ Müzik Bölümü Arş. Gör. Pınar Çanakçı şefliğinde sahne alan KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Müzik Bölümü Korosu da türkü ve yabancı eserlerle dinleyicilerin karşısına çıktı. Konserin son bölümünde ise iki koronun beraber seslendirdiği eserler dinleyenlerden büyük alkış aldı. Konserin sonunda, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş koro şeflerine çiçek takdim etti.

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