KBÜ'de 200 kamu personeline e-ihale eğitimi verildi

Karabük Üniversitesi ile Kamu İhale Kurumu ortaklığında Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan e-ihale'nin yaygınlaştırılması 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda 200 personele e-ihale eğitimi verildi.

Programın açılışında konuşan Karabük Üniversitesi Genel Sekreteri Lütfü Köm, 2017 ve 2018 yıllarında Karabük Üniversitesinde toplam 6 mal alım ihalesinin e-ihale yöntemiyle gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Köm, “Bu tür programları üniversitemizde belli periyotlarla yapıyoruz. Bu programın Cumhurbaşkanlığı programında da yer alması sebebiyle Karabük'ümüzün diğer çalışanlarını da bu süreçten faydalandırmak temennisindeyiz. Bu eğitimin tüm çalışma arkadaşlarına katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Programda kamu ihale uzmanları İsmail Altun ve Sinan Özesen tarafından ihale mevzuatı kapsamında belgelerin azaltılması, elektronik ihale, elektronik eksiltme ve yeterlik sistemi konusunda eğitim verildi.