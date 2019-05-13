KBÜ'de 22 adet bitirme projesi sergilendi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mühendislik Fakültesi fuaye alanında insan yaşamını kolaylaştıran araç ve gereçlerin yer aldığı KBÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bitirme projelerinden oluşan proje sergisi açıldı.

Serginin açılışına KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Karabük Ağız ve Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Ahmet Ustaoğlu, Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İdris Kabalcı ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Toplamda 22 projenin yer aldığı sergide; ‘ev tipi nabız ölçüm cihazı', ‘omega 3 ölçümü yapan biyosensör', ‘beynin elektriksel aktivitesini ölçen EEG prototip cihazı', ‘portatif damar görüntüleme aracının tasarımı ve üretimi', ‘doku onarımı için biyouyumlu 3B biyopolimerik malzemelerinin geliştirilmesi', ‘medikal cihaz otomasyon sistemi' gibi projeler sergilendi.

Serginin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof Dr. Mustafa Yaşar yapılan çalışmaların sanayiye aktarılmasının önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Biz öğrencilerle varız. Bizim öğrencilerimizin başarıları süreklilik arz ediyor. Bu çalışmalarımızı bir de sanayiye aktarabilirsek çok mutlu olacağım. Yaptıklarınızı, bilgilerinizi bir şekilde sanayiye aktarın, aktarın ki bu milletin geleceği parlak olsun.''

Söz konusu serginin KBÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü'nün ilk sergisi olduğunun altını çizen Bölüm Başkanı Prof. Dr. İdris Kabalcı, “Kaliteli öğrenci varsa ürün çıkar. Dolayısıyla biz de bu kapsamda elimizden geleni Biyomedikal Mühendisliği olarak ortaya koyuyoruz” diye konuştu.