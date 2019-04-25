KBÜ'de 25 sporcu şampiyon olmak için yarıştı

Karabük Üniversitesinde ‘Sportif Etkinlikler' kapsamında düzenlenen bilek güreşinde 25 sporcu şampiyon olmak için yarıştı.

Sağlık ve Kültür Spor Daire Başkanlığının organize ettiği ‘Sportif Etkinlikler' kapsamında bilek güreşi turnuvası düzenlendi. İlahiyat Fakültesi Okçuluk Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda 25 sporcu birincilik için yarıştı. Farklı sikletlerde erkek ve kadın sporcuların mücadele ettiği turnuvada toplamda 100 maç yapıldı. Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından sağ ve sol kolda birinciliği 60 - 70 kiloda Mahmut Araz, 70 - 80 kiloda Mafız Koç, 80 - 90 kiloda da Ayhan İsmayilov elde etti. Kadınlarda ise sağ ve sol kol 50 - 60 kiloda birinci Eda Nur Büyük Kaba oldu.