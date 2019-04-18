KBÜ'de 3. Sanat ve Tasarım günleri başladı

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğin açılışına Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Mimarlar Cengiz Bektaş ile Oruç Çakmaklı, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Bu yıl ‘Yerellikten Evrenselliğe' temasını seçen Sanat ve Tasarım Günleri etkinlikleri sergi açılışı ile başladı. Sergide, Fethi Toker Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan yağlı boya ve farklı çalışmalardan oluşan karma resim sergisi, Mimarlık Bölümü öğrencilerinin çeşitli konularda hazırladıkları projeler ile Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerinin modelleri ve desenleri yer aldı.

Akademisyenler Türk Müziği Topluluğunun 'Gökkubenin Sedası' konseri katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Konserin ardından yüksek mimar Cengiz Bektaş ve mimar Oruç Çakmaklı tarafından konferans gerçekleştirildi.

18-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlik Cumartesi günü sona erecek.