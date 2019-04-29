KBÜ'de 3. Ulusal Safranbolu Ekonomi Öğrencileri Kongresi başladı

Karabük Üniversitesi İktisat Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen ve 30 Nisan'a kadar sürecek olan 3. Ulusal Safranbolu Ekonomi Öğrencileri Kongresi'nin açılış oturumu gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi İktisat Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen “3. Ulusal Safranbolu Ekonomi Öğrencileri Kongresi” başladı. Kongrede öğrenciler ekonomi ve sosyal bilimler alanında bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla bilgilerini paylaşıyor. Kongrede, iki gün boyunca sosyal bilimlerin farklı sorunları, ekonomi bağlantıları ile ele alınacak. Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi'nde düzenlenen kongrenin açılışına KBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Karakaya, Kuveyt Türk Karabük Şube Müdürü Murat Sezek, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

“Karabük Üniversitesi, insan kaynakları ve Ar-Ge altyapısı projeleri ile stratejik bir kurumdur”

Programın açılışında konuşan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Karakaya, Karabük Üniversitesinin insan kaynakları, Ar-Ge altyapısı projeleri ve paydaşlarıyla birlikte stratejik bir kurum olduğunu belirterek, ““Üniversiteler var olan bilgiyi yaymanın yanı sıra, yeni bilgiler üretmek ve biriktirmekle de görevlidirler. Bu kongrenin olumlu fikir çarpışmaları ve yönetişim ile bilimsel bilgi birikimini bir damla da olsa artırması, kendi mütevazı sınırları içerisinde Fecri Ati'ye (geleceğin aydınlığı) müjdeci olması önemli beklentilerimizdendir” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Kuveyt Türk Karabük Şube Müdürü Murat Sezek dünyada iki yüzden fazla İslami Bankacılık yapan finansal kuruluş olduğunun altını çizerek, “Devletimizin son yıllarda sektörü desteklemek amacıyla üç yeni katılım bankasının kurulmasına izin vermesi ile bu sayı ülkemizde altıya yükselmiştir. Şu an için sektörde yüzde 6'ya yakın payı bulunan katılım bankalarının önümüzdeki on yıl içinde bu payı yüzde 15'e çıkarması beklenmektedir. Mevduat bankalarının 150 yıllık geçmişinin bu payda etkisi unutulmamalıdır” dedi

Programda konuşan İktisat Kulübü Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir Atar da Karabük ve Safranbolu'nun Türkiye'nin iktisadi durumunu anlayabilmek için eşsiz bir bölge olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Safranbolu bir Osmanlı taşrasının tüm unsurlarını taşırken, genç Cumhuriyet'in ilk demir-çelik fabrikası ise sanayileşme hamlesinde önemli bir vazifeyi yüklenmiştir. Yani geçmiş ve şimdi aynı anda tüm canlılığıyla burada var olmaktadır. Bu örneği vermemdeki amaç, iktisadi olayların sadece iktisadi yönleriyle kalmayışı kentleşme, sosyoloji, psikoloji, ekoloji gibi tüm yönleri etkileyen bir özelliğe sahip oluşunu ortaya koymaktadır.”

Kongre Başkanı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi Gizem Yıldız ise konuşmasında kongrenin başarılı geçmesi temennisinde bulunarak, “Kongrenin gerçek toplumsal sorunlara değinilmesi ve doğru çözüm önerileri getirmesi dolayısıyla toplumsal refaha katkı sağlaması bizim burada önemli beklentilerimizdendir. Bizim beklentimiz doğru sorunlara, doğru çözüm önerileri bulmaktır” diye konuştu.

Açılış törenin ardından bildiri sunumları ile devam eden “3. Ulusal Safranbolu Ekonomi Öğrencileri Kongresi” 30 Nisan'da son bulacak. Kongrede sunulan bildiriler eşliğinde Türkiye ekonomisi, uluslararası ilişkiler, uluslararası iktisat, işletme, iktisat ve katılım bankacılığı alanında oturumlar gerçekleştirilecek.