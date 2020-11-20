KBÜ'de 90 ülkeden 10 bin yabancı öğrenci eğitim görüyor

Amadou Abdoul Sow ve beraberindeki heyeti ağırlayan Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Üniversitesinin güçlü bir üniversite olduğunu ve 90 ülkeden 10 bin öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Amadou Abdoul Sow ve beraberindeki heyet, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Rektör Polat, Senegal heyetini Karabük'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Senegal ile ilişkilerinin yeni başladığını ifade eden Polat, "Hızlı ve sağlıklı bir şekilde yol alacağımızı düşünüyorum. Karabük Üniversitesi güçlü bir üniversite. Üniversitemizi gezip incelediğinizde ne kadar güçlü olduğumuzu görebilirsiniz. 90 farklı ülkeden 10 bin öğrencimiz var. Senegal'i geçen ay ziyaret ettiğimizde üniversitemizde 1 Senegalli öğrenci vardı. Ziyaretimiz sonrasında 10'dan fazla Senegalli öğrenci üniversitemize kayıt yaptırdı. İnşallah bundan sonra ülkenizden daha fazla öğrenci ve öğretim üyesini üniversitemizde görmek istiyoruz. KBÜ'de 100'e yakın uluslararası personelimiz bulunmakta" diye konuştu.

Amadou Abdoul Sow ise Rektör Polat'a teşekkür etti. Senegal'de 15 devlet üniversitesi ve 100 özel üniversite bulunduğunu aktaran Polat, "Yüksek öğretim öğrenci sayısı ise 220 bin. Senegal'de üniversite okumak isteyen herkes üniversiteye yerleşebiliyor. Bu yıl 70 bin öğrenci mezun oldu ve üniversiteye yerleşti. Ancak, Türkiye'de bulunan Karabük Üniversitesinde eğitim almak için açmış olduğumuz çağrıya kısa sürede 500 kişi başvurdu" dedi.

Ziyarette, Senegal Yüksek Öğretim Bakanlığı tarafından KBÜ'de öğrenim görmek isteyen Senegalli öğrenciler için burs imkanının sağlandığı ve Senegal'de yapılan yükseköğretim sınavında başarılı olan ilk binde yer alan 250 öğrencinin ocak ayının sonuna kadar Karabük Üniversitesine kayıt için başvurabileceği belirtildi.

Cheikh Anta Diop Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmadou Aly Mbaye de Karabük Üniversitesi ve Rektör Polat'a müteşekkir olduklarını ifade etti.

Toplantının ardından, Cheikh Anta Diop Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmadou Aly Mbaye ve KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, iki üniversite arasında “Akademik İş Birliği Protokolü” imzaladı.

KBÜ Rektörü Polat, yaklaşık bir ay önce ikili iş birliği görüşmeleri kapsamında Senegal'de bir dizi ziyaretlerde bulunmuştu.

Ziyarette; Cheikh Anta Diop Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmadou Aly Mbaye, Senegal Yüksek Öğretim Bakanlığı Genel Sekreteri Fary Seye ve Senegal Burs Müdürü Dr. Khalifa Gaye, KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İzzet Açar ve Prof. Dr. Mücahit Coşkun, KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Önalan, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hasan Solmaz, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özdemir ve KBÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Koordinatörü Öğretim Görevlisi Adnan Uçur da yer aldı.