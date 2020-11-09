KBÜ'de Araç Müzesi'ne yoğun ilgi

Karabük Üniversitesinde klasik otomobil, kamyon, otobüs, motosiklet ve traktörlerden oluşan Türkiye'nin ilk ve tek “Araç Müzesi” hafta sonunda da ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bayrak Alanı'nda bulunan ve Türkiye'nin ilk ve tek “Araç Müzesi” olan klasik araçlar hafta sonunda da hem Karabük hem de çevre illerden ziyaretçilerini ağırladı.

Geçtiğimiz günlerde müzenin açılmasıyla yerel ve ulusal medyada geniş yer bulan “Araç Müzesi” ziyaretçilerini adeta tarihi yolculuğa çıkarttı. Filmlerde gördükleri arabaları büyük bir titizlikle inceleyen konuklar çocuklarıyla birlikte çimden hayvan heykelleri, buharlı lokomotif, savaş uçağı, oyun oynayan çocuk heykelleri önünde de bol bol fotoğraf çektirdi.