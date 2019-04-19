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KBÜ'de “Badminton Turnuvası” yapıldı

Karabük Üniversitesinde 16-26 Nisan tarihleri arasında Sağlık ve Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Sportif Etkinlikler’ kapsamında badminton turnuvası gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesinde 16-26 Nisan tarihleri arasında Sağlık ve Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Sportif Etkinlikler' kapsamında badminton turnuvası gerçekleştirildi.


Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın her yıl geleneksel olarak farklı spor dallarında düzenlediği ‘Sportif Etkinlikler' devam ediyor. Bu etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen badminton turnuvası da tamamlandı.


Gökşen M. Yücel Kapalı Spor Salonu'nda oynanan turnuvada toplamda 17 sporcu yarıştı. İki setten oluşan karşılaşmalarda oyuncular her sette 15 puana ulaşmaya çalıştı.


Erkek ve kadın olmak üzere iki kategoriden oluşan müsabakalarda kadınlarda birinciliği Çiğdem Demirtaş elde ederken, Sedef Bilgin ikinci, Nihal Aslan üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise birinci Murat Pişkin, ikinci Mustafa Nurullah Kadı, üçüncü ise Samet Kaplan oldu.


Sportif etkinlikler bilek güreşi, masa tenisi, sokak voleybolu ve sokak basketbolu müsabakaları ile devam ediyor.

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