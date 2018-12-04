KBÜ'de “Bebek Masajı ve Bebek Gelişimi” konferansı

Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda, Gelişen Çocuk Kulübü'nün düzenlediği “Bebek Masajı ve Bebek Gelişimi” konulu konferansta konuşmacı olarak Çocuk Gelişim Uzmanı ve Oyun Terapisti Özge Selçuk Bozkurt yer aldı. Bozkurt, konferansta bebek masajı farkındalığı oluşturmak adına bebek gelişimi ve bebeğin ilk gelişiminde uygulanan masaj hakkında öğrencilere ve diğer katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

“Bebeklerinizi gerektiği zamanlarda serbest bırakın ki tüm becerilerini kendi kazansın”

Konuşmasında davranış refleksleri hakkında bilgi veren Özge Selçuk Bozkurt, davranış reflekslerinin 3 aydan itibaren kaybolmaya başladığını belirterek konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Bunlardan ilki tutma refleksi diğeri ise irkilme refleksidir. İrkilme refleksi çok önemli. Kundaklamak, eldiven giydirmek yanlıştır. Bebek bu bakımdan istismara uğruyor ve reflekslerini kullanamıyor. Bebeklerde duyu refleksleri doğduğundan itibaren hızlı bir gelişim gösterir ve biz eldiven giydirerek bu duyu hissini engellemiş oluyoruz. Bebeklerinizi gerektiği zamanlarda serbest bırakın ki tüm becerilerini kendi kazansın.”

Çocuklarda öz güven gelişiminin ebeveynlerin verdiği fırsatlara bağlı olduğunu dile getiren Bozkurt, “Yuvarlanmasına izin verdik yürümesine katkı sağladı, el becerilerine izin verdik yemek yemesi gelişti. Eğer bu aşamalarda herhangi bir sıkıntı fark edilirse hemen o sıkıntı görülen basamağa geri dönelim ve tamir edelim ki bebeğin düzgün bir şekilde gelişimi tamamlansın.” dedi.

“Öğretmen bebeğiniz, uzman ise sizsiniz”

Konuşmasında bebek masaj eğitiminin önemine değinen Özge Selçuk Bozkurt, masajın yalnızca fiziksel temas olarak düşünülmemesi gerektiğini ve birçok gelişimi de içine alan bir teknik olduğunu vurgulayarak, “Bebek hem hissediyor hem de bağlanma denilen olayı fark ediyor. Eğer bebeğe uyku için masaj yapılıyorsa ayak ucundan içeriye doğru masaj yapılmalı ki enerjiyi toplasın, masaj içten uca doğru yapılacaksa bu bebeği hareketlendirecektir, bu sebeple banyodan sonra yapılması daha uygun olacaktır.” ifadelerini kullandı.