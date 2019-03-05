KBÜ'de ‘Bilişim Günleri 19' başladı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilişim Teknolojileri Kulübü tarafından düzenlenen ‘Bilişim Günleri 19'da, bilişim sektöründe yer alan firma yöneticileri ve uzmanlar bir araya geldi.

Karabük Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Kulübü tarafından düzenlenen “Bilişim Günleri 19”, Hamit Çepni Konferans Salonunda başladı. Bilişim sektörüne yönelik ilgi uyandırmayı hedefleyen programda üç gün boyunca bilişim sektöründe yer alan firma yöneticileri ve uzmanlar öğrencilere bilgiler verecek.

Programın ilk konuğu ASELSAN Kıdemli Tasarım Lideri Alper Gerçek tarafından dijital dönüşüm masaya yatırıldı. Gerçek, işini dijitale taşımak isteyen mühendis adaylarına dijital dönüşüm, yapay zeka, Big Data ve Endüstri 4.0 hakkında bilgiler verdi.

“Milli sisteme sahip olamadığınız bir alanda hiçbir zaman güç sahibi olamazsınız”

Programda ilk olarak ASELSAN hakkında bilgiler veren Gerçek, “Biz bir mühendislik firmasıyız. Sadece üretim yapan bir firma değiliz, kendi tasarımlarına da sahip olan firmayız. Yerli ve milli vurgusu en önemli olduğu noktalardan birisi. Milli sisteme sahip olamadığınız bir alanda hiçbir zaman güç sahibi olamazsınız, özellikle savunmada. Savunma alanında milli çözümlere sahip olmak inanılmaz bir şeydir” diye konuştu.

“Dijital dönüşümü her sektör kullanmak zorunda”

Gerçek dijital dönüşümün sadece teknoloji alanlarında değil her alanda dönüştüğünün altını çizerek, “Hukuk, sağlık, tarım, sosyal güvenlik gibi alanlarda da dönüşüm yaşıyoruz. Dijital dönüşümü her sektör kullanmak zorunda. Mesela hukukçular dijital dönüşümle çalışıyorlar. Çünkü hukukçular için önemli olan şey şu; geçmişte alınan emsali bir kararı bulmak. Bu kararı veriden buluyorlar” şeklinde konuştu.

Dijital dönüşümün ilk olarak cep telefonu ve internetle başladığını belirten Gerçek, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“2000 yılında dijital dönüşümün ilk sinyallerini almaya başladık. Sms ile bir noktadan bir noktaya aslında biz bir veri gönderdik. İlk veriyi göndermemizle birlikte aslında dijital dönüşüm başladı. İnternet hayatımıza girince her yere gönderir her yerden veri alabilir hale geldik. Hepimiz sürekli bağlantı halinde yaşıyoruz. Telefonumuz olmadan, internete bağlı olmadan bir dünya düşünemiyoruz. Yedi dakikada bir telefona bakma ihtiyacı içerisindeyiz. Dijital dönüşümün çok güzel kullandığı bir nokta aslında Sürekli bağlantıda olma noktası. Sürekli bağlantıda olmak sürekli veri paylaşmak, almak demek.”

“Dijital dönüşümün Dünya'da ve Türkiye'de en fazla dile getirildiği yer; akıllı şehirler”

Dijital dönüşümün Dünya'da ve Türkiye'de en fazla dile getirilen yerin akıllı şehirler olduğuna dikkat çeken Gerçek, “Önümüzdeki on yıl içerisinde şehirde yaşama oranı çok fazla olacak. Nüfusun yüzde 80'i şehirde yaşayacak. Dolayısıyla her şehir kendini akıllı şehir haline getirerek şehirde yaşayan insanların yaşamları daha da kolaylaşacak. İstanbul'da dijital dönüşüm uygulaması olarak evden dışarı çıkmadan önce trafik nasıl diye online bilgi alıyorlar. Akıllı park uygulamaları ile boş otopark bulabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

“Yeni dünya ile iş yapış anlayışı tamamen değişiyor”

Konuşmasında Big Data, yapay zeka ve endüstri devrimlerinden de söz eden Gerçek, Endüstri 4.0'ı sanayinin dijital dönüşümü olarak tanımladı. Yeni dünya ile iş yapış anlayışının tamamen değiştiğini söyleyen Gerçek, “Dijital dönüşüm ile dünya ticaretinin tarzını değiştiriyorlar. Artık dünyada nerede olduğunuzun pek bir önemi kalmadı. Siz bir ürünü almak istediğinizde başka bir ülkeden hemen sipariş verebilirsiniz. Bu dönüşüm ile kişiye özel ürün yapabilme, aynı üretim hattında tek tek ürün çıkarabilme imkanı sağlıyor” dedi.

Türkiye'de ise Arçelik'in dijital dönüşümde önemli işler yaptığını ifade eden Gerçek, “Dijital dönüşümün bence Türkiye'deki lideri. Çünkü onlar tüketici elektroniğiyle ilgileniyorlar. Tüketici elektroniğinde daha müşteriye dokunan, yeni ürünü çıkartabilmek daha ucuz yapabilmek daha hızlı yapabilmek çok önemli. Akıllı sistemlerle ilgileniyorlar, robotlarla ilgileniyorlar. Romanya'da bir fabrika kuruyorlar tamamen akıllı fabrika” diye konuştu.

Gerçek, konuşmasının sonunda dijital dönüşümle birlikte “Endüstriyel Veri Bilimciliği”, “Robot Koordinatörlüğü”, “Endüstriyel Bilgisayar Mühendisliği”, “Bulut Hesaplama Uzmanlığı”, “3-D Yazıcı Mühendisliği” gibi yeni mesleklerin ortaya çıkacağını dile getirdi.