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KBÜ'de Biyomedikal Mühendisliği Proje Sergisi

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü tarafından organize edilen ve fakültenin öğrencileri tarafından yapılan bitirme projeleri Hamit Çepni Konferans Salonunda sergilendi.


Biyomedikal Mühendisliği proje sergisinin açılışını KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar yaptı.


Prof. Dr. Mustafa Yaşar sergide bulunan bütün proje stantlarını gezerek proje ekiplerinden çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Yaşar ayrıca, Öğrenciler ile projelerinin avantajlı ve dezavantajlı bölümlerini, projelerin patent alma hususlarını, iyileştirilmesi gerekilen eksiklikleri, piyasaya sürülürse nasıl fayda sağlayabileceği konusunda proje ekipleri ile konuştu.


Biyomedikal Mühendisliği bölümü bitirme proje sergisi öğrencilerin proje sunumlarının ardından sona erdi.

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