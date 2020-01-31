KBÜ'de ‘Çadlı Öğrenciler Birliği 2. Genel Kurul Toplantısı' yapıldı

Karabük'teki Çadlı Öğrenciler, Karabük Üniversitesinde 2. Genel Kurul Toplantısı düzenledi. Toplantının sonunda gerçekleşen seçimde Karabük'teki Çadlı Öğrenciler Birliğinin yeni başkanı da belli oldu.

Karabük'teki Çadlı Öğrenciler Birliği tarafından Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda “Çadlı Öğrenciler Birliği 2. Genel Kurul Toplantısı” gerçekleştirildi.

Etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar ile Prof. Dr. İzzet Açar, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zafer Topak, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğr. Gör. Kerim Tanış, Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez, Çadlı öğrenciler ve davetliler katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Çadlı öğrencileri Karabük'te ağırlamaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Çadlı öğrencilerimiz, memleketlerini bırakıp buraya geldiler fakat burada kendi benliklerini kaybetmelerini istemiyoruz. Öğrencilerin birer birey olarak memleketlerine dönmelerini, orada kendilerini ve aynı zamanda Türkiye'yi de koruyacak şekilde hem ticarette hem siyasette hem de sanayide yer almalarını istiyoruz. Biz Çadlı öğrencilerimize her zaman destek oluyoruz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yaşar konuşmasında Karabük Üniversitesinin bir dünya üniversitesi olduğunu ve uluslararası öğrenciler için bunun büyük bir fırsat olduğunu da ifade etti. Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Yaşar, öğrencilerin eğitimle birlikte her alanda kendilerini geliştirmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Programda konuşan Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez, Karabük'teki Çadlı Öğrenciler Birliği 2. Genel Kurul Toplantısı'na katılmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Kalkınmanın ve gelişmenin birinci yolu cesaret ve ilimdir. Cesaret gösterip ülkenizden, ailenizden çok uzaklardaki ülkelere gelip ilim ve bilim yolunda kendinizi yetiştirme yolundaki gayretinizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Sayın Rektörümüzün üstün gayretleri içinde teşekkür ediyorum. Bizim sizlerden isteğimiz Türkiye'de aldığınız eğitimle ülkenize, ailenize ve tüm insanlığa hizmet etmenizdir.”

Açılış konuşmalarının ardından Çadlı Öğrenciler Birliği Organizasyon Başkanı Annadif Madjid ve Karabük'teki Çadlı Öğrenciler Birliği Başkanı Yakoup Hassaan tarafından Karabük'teki Çadlı Öğrenciler Birliği hakkında bilgiler verildi.

Programın devamında Çadlı öğrenciler, kendi dillerinde ve Türkçe şiirler okudu.

Karabük'teki Çadlı Öğrenciler Birliği 2. Genel Kurul Toplantısı'nın sonunda 2 adayın yarıştığı bir seçim gerçekleştirildi. 700'den fazla üyenin oy kullandığı seçimde Birliğin yeni başkanı İşletme Bölümü öğrencisi Moukhtar Bichara Adam oldu.