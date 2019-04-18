KBÜ'de ‘Çanakkale Parion Antik Kenti' anlatıldı

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından “Çanakkale'nin Parlayan Değeri Parion Antik Kenti Kazı, Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları” adlı konferans düzenlendi.

Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansta Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Dr. Keleş, Çanakkale Parion Antik Kenti'nde yapılan kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Çanakkale Parion Antik Kenti'nde yapılan kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Vedat Keleş, Çanakkale'nin Biga ilçesinde yer alan Parion'da yaklaşık 15 yıldır kazı çalışması yaptıklarını belirtti. Keleş, Parion Antik Kenti'ni farklı disiplinlerde çok sayıda bilim adamı yetiştiren bir arkeoloji okulu olarak nitelendirdi.

Konferansta, Helenistik dönemin en önemli antik liman kenti Parion'da yapılan çalışmaları tüm ayrıntılarıyla sunan Keleş, kazı çalışmaları sonucunda elde ettikleri meşe yapraklı altın taç, Eros figürlü altın küpe ve altın pulun da aralarında olduğu 260 adet envanterlik tarihi eser, Helenistik kültür öncesi Pers Dönemi'ne ait dört lahit, Artemis Heykeli, 5 bin kişilik olduğu tahmin edilen stadyum kazısı bulguları hakkında da bilgiler verdi.

Konuşmasının sonunda öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Keleş, arkeoloji biliminin sabır gerektiren bir iş olduğunu vurgulayarak, “Arkeoloji okuyorsanız, arkeolojiyle ilgili bir gelecek düşünüyorsanız, bir kere sabredeceksiniz. Biraz sabırlı olursanız, kendinizi geliştirirseniz bu meslekte belli bir yere gelmeniz mümkündür” diye konuştu.