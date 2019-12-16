KBÜ'de çimento ve beton teknolojisindeki yenilikler anlatıldı

Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği tarafından düzenlenen eğitim programında konuşmacı olarak yer alan OYAK Beton Ürün Kalite Şefi Hakan Özkan ve OYAK Çimento Teknik Pazarlama Müdürü Ahmet Ördek, çimento ve beton sektöründeki yeni ve güncel bilgileri mühendislik fakültesi öğrencileriyle paylaştı.

Hamit Çepni Konferans Salonunda düzenlenen eğitimde beton, çimento ve ham maddesi, çimento standartları, çimento ve beton teknolojisindeki yenilikler ile ilgili mühendis adaylarına bilgi verildi. Programın ilk konuşmacısı OYAK Çimento Teknik Pazarlama Müdürü Ahmet Ördek, betonun ana bileşenleri hakkında bilgi vererek, betonun yapı malzemesi sektöründe ve çimentonun kullanım alanlarıyla ilgili detaylı ve teorik bilgileri öğrencilere aktardı.

OYAK Beton Ürün Kalite Şefi Hakan Özkan ise konuşmasında OYAK beton ve yapı malzemeleri hakkında bilgiler vererek yüz yıl ömürlü durabilitesi yüksek betonlardan söz etti. Konuşmasının sonunda öğrencilerin iş hayatında karşılaşabileceği zorluklardan söz eden Özkan çözüm önerilerini aktararak, “Ülkemizde geliştirilmesi gereken birçok konu var. Bunların içinden bir konuyu kendinize hedef alıp hem hocalarınızla hem de normal hayatta çalıştığınız firmalarla ortaklaşa bir yön çizerek bu sorunlara çözüm bulmanızı tavsiye ediyorum'' şeklinde konuştu.

Rıdvan Bostancı