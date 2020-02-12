KBÜ'de "Dilsiz" filmi gösterimi ve söyleşisi yapıldı

Yönetmen Murat Pay'ın usta bir hattat ile genç bir ressamın yollarının kesişmesini konu alan "Dilsiz" filmi, Karabük Üniversitesinde (KBÜ) sinemaseverlerle buluştu.

Hüsn-ü hat sanatını usta-çırak ilişkisi üzerinden anlatan ve başrollerini Vildan Atasever, Ozan Çelik ve Mim Kemal Öke'nin paylaştığı "Dilsiz" filminin gösterimi, Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Gösterimin ardından film ekibiyle söyleşi yapıldı.

Programa Rektör Prof. Dr. Refik Polat, rektör yardımcıları, dekanlar, akademik-idari personel ile öğrenciler katıldı.

Hat sanatını ele alan dram türündeki yapım, duvar ressamlığıyla hayatını devam ettiren bir adamın, hat sanatıyla uğraşan bir kadın ve bu sanatın eski kuşak ustalarından Eşref Efendi ile tanışması sonrası değişen hayatını konu ediniyor. Yapımını Rasathane Film'in üstlendiği filmin çekimleri ise İstanbul ve Safranbolu'da gerçekleştirildi.

Çeşitli belgesel ve kısa filmlerde yönetmenlik yapan ve geleneksel sanatlara dair yapımlarıyla tanınan Yönetmen Pay ve ekibi, filmle ilgili izleyicileri bilgilendirdi.

Programın sonunda film hakkındaki düşüncelerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Refik Polat, "Dilsiz" filmini çok beğendiğini belirterek, yönetmen ve oyuncuları tebrik etti.