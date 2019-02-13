KBÜ'de ‘Disiplinlerarası Çalıştay' düzenlendi

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde, Resim Bölümü ile Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından temel tasarım bünyesinde “Disiplinlerarası Çalıştay” gerçekleştirildi. Çalıştay kapsamında öğrenciler, hacim ve renk ile dolu - boş kavramını anlatmak için 80 parçadan meydana getirdikleri strüktür (yapı) projelerini fakültenin öğrenci girişindeki alanda sergilediler.

Çalıştay bünyesinde gerçekleştirilen serginin açılışına Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Serginin açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, emeği geçen akademisyen ve öğrencileri tebrik etti.

Disiplinlerarası çalıştayın insan ilişkileri için önemli olduğunu belirten Resim Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Anıl Ertok Atmaca ise “Her iki bölümün öğrencilerini bir şekilde kaynaştırmış olduk. Endüstri Tasarımı Bölümündeki öğrenciler boyama yaparak boyamayı öğrendiler, resim bölümündeki öğrenciler de üç boyutlu tasarımlarda yerleştirmeyi öğrendiler. Bilmedikleri farklı alanlarda her iki bölüm de birbiri ile etkileşime geçmiş oldu” diye konuştu.