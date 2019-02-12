KBÜ'de ‘Dünya Epilepsi Günü' etkinliği

Karabük Üniversitesi, Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığında epilepsi hastalarının ekonomik, sosyal, psikolojik, hukuki ve toplumsal sorunlarına çözüm bulmak amacıyla ‘Dünya Epilepsi Günü' etkinliği düzenlendi.

Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe Karabük Valiliği Hukuk Müşaviri Numan Tahir Şimşek, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, SGK İl Müdürü İsmail Yıldırım, Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz, akademisyenler, epilepsi hastaları ve öğrenciler katıldı.

“Epilepsilileri engellerle engellemeyin”

Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz etkinliğin açılış konuşmasında, epilepsi hastalarının toplumdan soyutlanmaması gerektiğini belirterek, “ Epilepsi hastalarının engel derecesi saptanamayan tek hastalık olduğunu belirten Yılmaz, “Dünyada intiharlarda birinci sırayı, ülkemizde hem intiharlarla, hem de işsizlikte birinci sırayı alıyor. Amacımız ve idealimiz, ülkemizdeki 850 bin epilepsi hastasının ekonomik, sosyal, psikolojik, hukuki ve toplumsal sorunlarına çözüm bulmaktır. Sizden tek talebimiz, ön yargıyla yaklaşıp epilepsilileri toplumdan soyutlamayın, onları engellerle engellemeyin” dedi.

“Epilepsinin erken teşhisi çok önemli”

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Ak, epilepsi hakkında bilgiler vererek epilepsi hastalarının iyi tedavi edilmediğinde psikolojik olarak zekalarında gerileme ve davranışlarında bozulmanın olabileceğini söyledi.

Epilepside erken teşhisin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Ak, “Ne kadar erken tedavi edilirse topluma kazandırma açısından o kadar erken sonuca ulaşılabilir. Her iki epilepsiden birinde ruhsal olarak bir bozukluk ortaya çıkar. Eğer depresyon beyindeki hasara bağlı olarak çıkıyorsa bu tür hastalıkların ilaçsız önlenebilmesi mümkün olmamaktadır. Yani ne olursa olsun bu hastalardan ikisinden biri mutlaka psikiyatri bölümüne müracaat etmek durumundadır. Biyolojik ve ruhsal tedavi de aynı anda ilerletilmek durumundadır çünkü herhangi biri aksatıldığında tedavi eksik kalmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Epilepsi hastaları büyük başarılar elde edebilir”

Nörolog Uzman Doktor Asuman Parlak ise konuşmasında toplumun yanlış ön yargılarının epilepsi hastalarının yaşam kalitelerini düşürdüğünü ve düşük ekonomik gelir düzeyine sahip ülkelerde hastaların yüzde sekseninin tedaviye ulaşamadığını kaydederek şunları söyledi: “Epilepsi hastalığı tek bir antiepileptikle bile büyük oranda tedavi edilebilir. Bu hastalar günlük hayatlarını iyi bir şekilde sürdürmekle kalmaz hatta sanat, bilim, yöneticilik gibi önemli alanlarda büyük başarılar elde edebilirler. Günümüzde örnekleri ise çoktur. Dostoyevski, Aristoteles, Leonardo da Vinci, Newton, Tolstoy bu örneklerden birkaçıdır.”

Epilepsi hastalığının hiçbir neden olmadan da ortaya çıkabileceğini belirten Nörolog Parlak, “Beyin ve beyin zarlarını etkileyen enfeksiyonlar, kaza ve travmalar, beyin kanamaları gibi bazı hastalıklarla da ortaya çıkabilir. Genetik olarak geçebilen bazı epilepsi türleri akraba evlilikleri ile yaygınlaştırabilmektedir. Günümüzde elektronik ortama aşırı maruz kalma da özellikle çocuklarda risk oluşturmaktadır” diye konuştu.