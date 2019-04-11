KBÜ'de dünya kupası heyecanı

TÖMER'in organize ettiği ve üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilerden oluşan takımların katıldığı KBÜ Dünya Kupası Turnuvası üniversitenin Ay Yıldızlı Stadyumu'nda devam ediyor.

Uluslararası öğrencilerin dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirildiği turnuvada Türkiye, Suriye, Türkmenistan, Afganistan, Mali, Azerbaycan, Filistin, Mısır, Yemen, Ürdün, Çad, Somali, Cibuti, Irak şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor.

KBÜ Dünya Kupası 17 Nisan Çarşamba günü oynanacak final maçıyla son bulacak.